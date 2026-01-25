Cinco Personas Murieron en Diferentes Hechos y Comunidades de Salamanca; No Hay Detenidos

En Salamanca cinco personas murieron, una más habría sido privada de su libertad la tarde del pasado sábado 24 de enero.

Fue en la comunidad Cuatro de Altamira donde se reportó el hallazgo de una persona muerta sobre la carretera que conduce a la comunidad de Urireo y casi de manera simultánea se registró un ataque en la misma comunidad.

Hombres armados matan a tres dentro de una casa y privan de la libertad a una persona

Al lugar del ataque acudieron elementos de Policía, ahí se reportó que por testimonios de vecinos hombres armados, habrían llegado un domicilio de la calle Juan Escutia, donde terminaron con la vida de tres personas, de quienes se desconocen mayores datos y se habrían llevado a otra persona más.

Paralelamente en la misma comunidad a unos metros se encontró un vehículo con una persona muerta en su interior, también por arma de fuego, según relatos de personas en el lugar.

De ninguno de los tres hechos y sitio relatados se reportaron personas detenidas como presuntos responsables.

Encuentran restos humanos en bolsas de plástico, se desconocen sus identidades

En otro hecho, pero también el sábado, ya por la noche pasadas las 7:00 se reportó el hallazgo de bolsas plásticas con restos humanos en la comunidad de San Vicente de Flores al norte del municipio.

Los trozos humanos se encontraban en las inmediaciones de las vías del tren en el acceso a la comunidad, y fueron reportadas por los habitantes de la misma. Se desconoce cuántos cuerpos habrían estado en las bolsas.

