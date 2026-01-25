Matan a Comandante Regional de la Costa Chica de Guerrero.

Daniel Hernández Arena, que se desempeñaba como comandante regional en la Costa Chica de Guerrero, fue asesinado la tarde de este domingo 25 de enero, cuando caminaba por la carretera de a Ometepec-Cruz de Corazón.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero confirmó que el mando fue atacado y lamentó el fallecimiento, pues atribuyó que fue en cumplimiento de su deber.

"La SSP Guerrero expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a sus familiares, amistades y compañeras y compañeros de corporación", indicó.

"En estos momentos de profundo dolor, reiteramos que cuentan con todo el respaldo y acompañamiento institucional, legal y humano", añadió.

Tras el ataque, se desplegó un operativo de búsqueda y localización de los responsables, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.