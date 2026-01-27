Nasry Asfura Asume Como Presidente de Honduras Luego de Acusaciones de Fraude

Nasry 'Tito' Asfura asumió este martes como presidente de Honduras para el período 2026-2030, marcando el retorno del Partido Nacional al poder ejecutivo tras cuatro años de gobierno izquierdista. La ceremonia se realizó en el Parlamento hondureño en un contexto marcado por señalamientos de irregularidades electorales.

El líder del conservador Partido Nacional prestó juramento ante el Congreso con su mano izquierda sobre una biblia sostenida por una de sus hijas.

"Hago la promesa de ley de cumplir la Constitución las leyes como lo dicen los sagrados mandamientos. Honduras, para servirte estamos", declaró Asfura durante la toma de posesión.

Transición política con señalamientos de fraude

Asfura fue electo presidente en las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025. Sin embargo, la mandataria saliente Xiomara Castro no reconoció oficialmente su triunfo, aduciendo que hubo "fraude" en los comicios.

Pese a los señalamientos sobre irregularidades electorales, Castro manifestó el lunes durante un acto oficial en la capital hondureña sus deseos de éxito para la nueva administración.

Quiero desearle suerte a 'Tito' Asfura. Esperamos que Honduras continúe con este proyecto de crecimiento para el país, eso lo deseamos todos los hondureños, que sea lo mejor para Honduras

Nasry Asfura tuvo una ceremonia austera sin mandatarios extranjeros

El nuevo presidente optó por una investidura bajo criterios de "austeridad", rompiendo con la tradición de celebrar este evento en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera. La ceremonia se realizó en la sede del Parlamento hondureño.

Asfura decidió no invitar a presidentes y jefes de Estado de otros países al acto de investidura. Al evento asistieron embajadores y representantes de organismos internacionales acreditados en Honduras.

Tres días antes de los comicios del 30 de noviembre, el candidato del Partido Nacional recibió el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este apoyo generó controversia en el contexto electoral hondureño.

La asunción de Asfura marca el fin del gobierno de Xiomara Castro, quien representó a la izquierda hondureña durante el período 2022-2026. El cambio de administración implica un giro en la orientación política del ejecutivo hondureño hacia posiciones conservadoras.

