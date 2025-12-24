Nasry Asfura se Convierte en el Presidente Electo de Honduras Luego de Reñidas Elecciones

El Consejo Nacional Electoral de Honduras declaró este miércoles 24 de diciembre de 2025 a Nasry Asfura como presidente electo para el periodo 2026-2030, según los resultados oficiales del organismo electoral.

Asfura alcanzó la presidencia con 1,479,822 votos, equivalentes al 40.27% del total computado. Su principal contendiente, Salvador Nasralla, obtuvo 1,452,796 votos, que representan el 39.53% de los sufragios. Estas cifras corresponden al procesamiento del 98.27% de los datos electorales.

La diferencia entre ambos candidatos fue de 27,026 votos, lo que representa un margen del 0.74% del total de votos contabilizados hasta el momento del anuncio oficial.

El organismo electoral procedió a la declaración oficial con casi la totalidad del escrutinio completado, faltando procesar el 1.73% de los datos al momento del anuncio.

Asfura dijo estar "preparado para gobernar" en un mensaje en la red social X, minutos después de la declaratoria oficial hecha de manera virtual por los consejeros Ana Paola Hall, presidenta del CNE; Cossette López, y Carlos Cardona (suplente).

¿Quién es Nasry "Tito" Asfura?

Asfura es un político y empresario de la construcción de 67 años que se postuló por segunda vez consecutiva a la presidencia de Honduras como candidato del Partido Nacional. Este partido está alineado con la derecha conservadora. Su último mandatario, Juan Orlando Hernández, gobernó entre 2014 y 2022 y actualmente cumple condena en Estados Unidos tras ser condenado por cargos relacionados con narcotráfico.

El presidente electo nació el 8 de junio de 1958 en Tegucigalpa, en el seno de una familia de ascendencia palestina. Estudió ingeniería civil, carrera que no concluyó. Está casado y es padre de tres hijas. Su agenda política se centra en trabajo, educación y seguridad, y ha manifestado que la inversión privada es necesaria para el desarrollo del país.

Asfura ingresó a la vida pública en la década de 1990 durante el gobierno capitalino de Nora Gúnera, quien fue primera dama y la primera alcaldesa de Tegucigalpa entre 1990 y 1994. Participó en administraciones capitalinas posteriores, fue diputado y ministro de Inversión Social.

En 2013, con 55 años, fue electo alcalde del Distrito Central, que incluye Tegucigalpa y Comayagüela, núcleo urbano con 1.3 millones de habitantes, considerado el más poblado de Centroamérica. Su gestión se caracterizó por la construcción de infraestructura vial, lo que le permitió obtener la reelección en 2017. Durante ese período se hizo conocido por el apodo "Papi, a la orden", debido a su forma de responder a la población.

La justicia hondureña lo investiga, junto a otros exfuncionarios de su administración capitalina, por presunta participación en un esquema para desviar fondos públicos y lavar dinero. Asfura ha declarado que las acciones en su contra tienen motivación política.

En octubre de 2021, Asfura fue mencionado en los Papeles de Pandora, la filtración de documentos sobre cuentas offshore de personalidades vinculadas a acusaciones de corrupción, lavado de dinero o evasión fiscal.

"Los extremos no funcionan", respondió cuando fue consultado sobre si pertenece a la extrema derecha. "Debemos buscar un balance (...) A la gente no le importa si uno es feo o bonito, de izquierda o derecha, verde, rojo o azul; lo que quiere es soluciones", agregó la semana pasada en un programa de la emisora local Televicentro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su respaldo a Asfura a través de su red social Truth Social.

El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura. Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño. No puedo trabajar con Moncada y los comunistas, y Nasralla no es un aliado confiable para la libertad, y no se puede confiar en él

Empate técnico con Salvador Nasralla

Hace unas semanas la diferencia de apenas 515 votos entre ambos candidatos conservadores representó un empate técnico que mantuvo en suspenso el resultado final. El sitio web del CNE presentó problemas de acceso durante el proceso de actualización de resultados, lo que limitó el seguimiento en tiempo real del escrutinio por parte de medios locales y observadores.

Los resultados confirman el retorno de la derecha al poder en Honduras, país que durante el último periodo estuvo gobernado por el izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre).

El Partido Liberal acumula 16 años sin acceder a la presidencia, lo que convierte una eventual victoria de Nasralla en un logro significativo para esa formación política. El candidato liberal se había desempeñado como vicepresidente en el actual gobierno de Xiomara Castro, cargo al que renunció el año pasado debido a riñas internas dentro de la administración.

El Partido Nacional registra solo un periodo fuera del poder tras la salida del expresidente Juan Orlando Hernández, quien gobernó entre 2014 y 2022. Esta formación política acumuló un desgaste considerable durante sus tres administraciones consecutivas (2010-2022) debido a denuncias de corrupción y presuntas vinculaciones con redes de narcotráfico. Hernández fue condenado en 2024 por tribunales estadounidenses a 45 años de prisión, más cinco de libertad vigilada, por tres cargos de narcotráfico y armas, incluyendo haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

¿Qué pasó con Rixi Moncada?

La candidata izquierdista Rixi Moncada, del oficialista Partido Libre, quedó relegada al tercer lugar con 359.584 votos (19,16%), un resultado muy por debajo de las encuestas previas que la posicionaban con ventaja frente a los dos candidatos conservadores. Este desempeño electoral representa un revés significativo para la izquierda hondureña, que había llegado al poder con la victoria de Xiomara Castro en las elecciones previas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, sorprendió a pocos días de los comicios al expresar su apoyo a Nasry Asfura, bajo la promesa de que habrá respaldo para Honduras, un país centroamericano azotado por la pobreza y las oleadas migratorias hacia Estados Unidos. En el mismo mensaje, Trump anunció un futuro indulto para el expresidente Hernández.

