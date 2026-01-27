Sheinbaum Compara Sueldos y Gastos de Nueva SCJN con la Previa: "Sí Se Acabaron los Privilegios"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comparó los sueldos y prestaciones de los ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con los de la anterior, y afirmó que “sí se acabaron los privilegios”.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 27 de enero de 2026, la mandataria nacional mostró las tablas comparativas que le envió el área administrativa de la Corte.

En ellas se presentaron los datos respecto a sueldos, prestaciones, así como apoyos de carácter no oficial que se cancelaron.

“Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”, dijo luego de leer los 59 apoyos para trámites cancelados, entre los que se encontraban: apartado de lugares y gestión en estadios de futbol y beisbol, así como contratación de servicios de televisión e internet en casa.

Sueldos y prestaciones

En el tema de la remuneración, señaló que en 2023, un ministro percibía un sueldo mensual neto de 206 mil 947.56 pesos y ahora, en este 2026, de 134 mil 310.35 pesos, de acuerdo con la información proporcionada por la SCJN.

También leyó que este año se terminaron prestaciones como el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizado, el estímulo por antigüedad y el pago por riesgo.

Mientras que hubo disminuciones en la prima vacacional, que pasó de 95 mil 475 a 62 mil 162; en el aguinaldo, de 585 mil 505 a 376 mil 961 pesos; y en el seguro de vida institucional, que pasó de 37 mil 808 a 17 mil 008 pesos.

Según la información del máximo tribunal del país, además para este año ya no hay montos programados en medicinas complementarias, apoyo de alimentos, becas ni gastos en material bibliohemerográfico, con los que contaban los anteriores ministros.

“Ellos sí podrían haber ido a BTS”

Por otra parte, la mandataria enlistó los 59 apoyos para trámites de carácter no oficial cancelados, de los 149 que existían.

Entre ellos estaban conseguir boletos de preventa o venta exclusiva, así como servicios de OCESA y Ticketmaster.

Al leer este último, la presidenta incluso bromeó con que “ellos sí podrían haber ido a BTS”, en referencia a los boletos que se agotaron en minutos para los próximos conciertos de la banda de K-pop surcoreana en la Ciudad de México (CDMX).

Otros beneficios que se eliminaron, según la Corte, fueron:

Apoyo para reparación de refrigeradores

Reserva de mesa en restaurantes

Traslado de amistades

Traslado urgente de objetos personales dejados en domicilio por olvido

Conseguir autógrafos de objetos personales a artistas o celebridades

Conseguir lugares preferenciales en un evento

Asignar personal para el cuidado de menores de edad

Traslado de familiares a consultas médicas

Poda, limpieza, alcantarillado, drenaje, alumbrado, etc.

Compra de boletos de avión

Reservación de hospedaje

Inscripción en escuelas, pago de colegiaturas y obtención de becas

Traslado de vestuario para reparación

Recuperación de claves y contraseñas en servicios electrónicos

