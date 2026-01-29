Zar de la Frontera Justifica Acciones de ICE en Minneapolis Bajo Leyes del Congreso de EUA

Tom Homan, zar de la frontera en Estados Unidos, dio una conferencia de prensa hoy, 29 de enero de 2026, sobre la situación que se vive en Minneapolis; el funcionario afirmó que se quedará en dicha ciudad de Minnesota hasta que termine el problema desaparezca.

De acuerdo con Homan, durante sus primeros cuatro días al frente de las operaciones en Minneapolis, se han logrado “avances importantes” y dijo que el despliegue de los agentes federales se reducirá a medida que las personas consideradas una amenaza sean encarceladas.

No estamos renunciando a nuestra misión en absoluto; simplemente estamos trabajando de manera inteligente.

El Zar de la Frontera también dijo que el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) es una agencia policial legítima que debe "cumplir las leyes promulgadas por el Congreso” de Estados Unidos de América (EUA) y mantener segura a la comunidad.

Antes de actuar, los agentes de ICE saben "exactamente a quién buscan, cuál es su historial criminal y su estatus migratorio", por lo que todo es "más seguro", argumentó Homan.

"No vamos a renunciar a la misión del presidente en materia de inmigración", aseguró Tom Homan, el zar de la frontera de Donald Trump, en conferencia de prensa desde Minneapolis, en la que además señaló que "no leo muchas redes sociales ni muchos medios de comunicación, porque no… pic.twitter.com/kVihLo1rBn — NMás (@nmas) January 29, 2026

Noticia relacionada: Suspenden a Agentes Federales Vinculados con Muerte de Alex Pretti en Minneapolis

Homan restaurará la ley y el orden

Homan apuntó que restaurará "la ley y el orden" en Minneapolis, ciudad sacudida desde principios de este 2026 por la muerte a manos de agentes federales de dos ciudadanos estadounidenses: Renee Good y Alex Pretti.

El funcionario señaló que “la seguridad de la población es primordial" y agregó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que la situación en Minneapolis "se arregle", pero reconoció que "ciertas mejoras" son necesarias para llevar a cabo las operaciones contra la inmigración.

El presiente Trump y yo, junto con otras personas en el gobierno, hemos reconocido que se necesita realizar ciertas mejoras, y se harán. De eso se trata exactamente lo que estoy haciendo aquí.

Homan mencionó que los agentes federales procuran actuar de manera profesional, pero advirtió que aquellos que no lo hagan serán sancionados, pues tienen “protocolos de conducta".

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT