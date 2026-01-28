Este miércoles, 28 de enero de 2026, siguen las bajas temperaturas en varios estados del país. Te decimos cuándo llega el nuevo frente frío 32 a México.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la masa de aire ártico asociada al frente frío número 30 modificará sus características térmicas permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas en el noreste, centro, oriente y sureste del país.

Video: Clima Hoy en México del 28 de Enero de 2026 con Raquel Méndez: Lluvias y Viento

Sin embargo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío en el noroeste y norte de la República Mexicana; además, se prevén lluvias y chubascos en estados del noreste, oriente y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.



Recuerda que en N+, todos los días te informamos sobre el pronóstico del clima. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Noticia relacionada: Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 28 de Enero de 2026: ¿Dónde Seguirá el Ambiente Frío?

¿Cuándo ingresa el nuevo frente frío 32 a México?

La Conagua prevé que para mañana, 29 de enero de 2026, un nuevo frente frío, el número 32, y su masa de aire polar se aproximarán e ingresarán a la frontera norte de México, en interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán fuertes rachas de viento y descenso de las temperaturas en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Ciudad de México.

Se prevé que durante el viernes y sábado, el frente frío 32 se desplazará sobre el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana, originando chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias muy fuertes a intensas en:

Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Además, la masa de aire polar asociada al frente generará evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán, el istmo y golfo de Tehuantepec, con oleaje elevado en sus costas; así como un nuevo y marcado descenso de las temperaturas en gran parte del país, con heladas en zonas altas de la Mesa del Norte y Mesa Central, así como posible caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar



