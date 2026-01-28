Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 28 de Enero de 2026: ¿Dónde Seguirá el Ambiente Frío?

Para este miércoles 28 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que persistirán los bancos de niebla en el oriente y sureste del país.

Además, se espera ambiente frío a muy frío durante la mañana, con posibles heladas en la Mesa del Norte y Mesa Central, así como viento de componente norte y oleaje elevado en las costas del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec.

Simultáneamente, un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, propiciará lluvias y chubascos en el oriente y sureste mexicano, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

El ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en Guerrero. Finalmente, para el resto del país, dominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Capital, Papaloapan y Los Tuxtlas), Guerrero y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Clima en el Valle de México

Cielo parcialmente nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío y posibles heladas en zonas serranas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado con lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

