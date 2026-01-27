Asesor de Trump Reconoce que Agentes Pudieron Haber Infringido Protocolo en Asesinato de Pretti.

Agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos pueden haber infringido el "protocolo" antes de matar a tiros a un enfermero durante las protestas en Minneapolis el fin de semana, afirmó este martes Stephen Miller, un alto asesor del presidente Donald Trump.

La admisión llega en momentos en los que Trump aseguró que quería desescalar la situación en Minneapolis, luego del asesinato a tiros del enfermero de 37 años Alex Pretti durante una protesta contra la ofensiva migratoria el sábado.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, una poderosa figura que lidera la política de línea dura del gobierno Trump, dijo en un comunicado a la AFP que el gobierno estaba investigando una posible infracción del protocolo.

Miller aseguró que la Casa Blanca había dado "instrucciones claras" de que el personal adicional enviado a Minnesota tenía como objetivo "crear una barrera física entre los equipos de arresto y los alborotadores".

Estamos evaluando por qué el equipo de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) podría no haber estado siguiendo ese protocolo

Sugiere responsabilidad del DHS

El funcionario también pareció culpar tanto a la agencia fronteriza como al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por sus comentarios el sábado 24 de enero, que han despertado críticas.

Poco después del asesinato, Miller llamó a Pretti "aspirante a asesino" y lo acusó de querer atacar a agentes federales.

Pero dijo que sus comentarios se basaron en declaraciones iniciales de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien acusó falsamente a Pretti de tener un arma cuando se acercó a los agentes federales.

Pruebas en video mostraron después que la víctima no tenía un arma en ese momento. Pretti llevaba una pistola, pero los agentes ya se la habían quitado antes de que le dispararan varias veces a quemarropa.

"Las declaraciones iniciales del DHS se basaron en reportes de la CBP en el lugar", dijo Miller en su comunicado.

Trump, que calificó de "muy triste" la muerte de Pretti, descartó el cese de Kristi Noem, criticada por la oposición. El domingo pasado, el mandatario dijo al WSJ que se estaba investigando todo sobre el caso del enfermero y se emitirá una resolución.

