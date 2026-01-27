"Junta de Paz" de Trump Enlista Sus Integrantes: ¿Qué Países Están y Quiénes Rechazaron Unirse?.

La "Junta de Paz" creada por iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, para resolver conflictos mundiales, comenzando por el de Gaza, divulgó los nombres de 26 países miembros fundadores. Pero muchos han declinado la invitación a unirse, mientras otros aún lo analizan, entre ellos México.

El foro publicó en X una serie de mensajes lo largo de varias horas en los que daba la "bienvenida" a cada país a esta "creciente organización internacional", con una imagen simple en la que constaba el nombre y la bandera del estado junto a la estadounidense.

Presidida por Trump, la junta fue originalmente concebida como un pequeño grupo de líderes mundiales para supervisar el plan de alto al fuego en el enclave palestino. Sin embargo, las ambiciones del gobierno estadounidense se han expandido.

El mandatario norteamericano ha extendido invitaciones a docenas de naciones y sugerido el futuro papel de la junta como mediadora de conflictos. Eso parece plantear un desafío a las Naciones Unidas y su órgano más poderoso, el Consejo de Seguridad, integrado por 15 países.

Trump dijo la semana pasada a los periodistas "vamos a tener, creo, más de 50" países que se unirán.

Esta semana, la Casa Blanca indicó que al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte del organismo, que busca supervisar la aplicación del plan de 20 puntos de Trump con el objetivo declarado de poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.



Muchos de los miembros fundadores revelados hoy son aliados de Trump y habían expresado ya su apoyo, mientras que las grandes potencias y casi todos países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que la Junta debilita a la ONU. El mayor número de países corresponde a la región de Oriente Medio y Asia occidental.

Los integrantes, los que rechazaron y los indecisos

Aquí hay una lista de The Associated Press con los países que dicen que se unirán a la junta, aquellos que dicen que no se sumarán por ahora y los indecisos.

Países que han aceptado unirse a la junta:

Argentina

Albania

Armenia

Azerbaiyán

Baréin

Bielorrusia

Bulgaria

Earlier today, @jaredkushner outlined the Board of Peace's vision for the future of Gaza.



Over the coming 100 days our priority is clear: deliver urgent humanitarian aid; guide, support and assist @NCAG as it takes up its responsibilities in Gaza; implement UNSC Resolution 2803.… pic.twitter.com/oznRxwHTMY — Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) January 22, 2026

Camboya

Egipto

El Salvador

Hungría

Indonesia

Jordania

Kazajistán

Kuwait

Kosovo

Marruecos

Mongolia

Pakistán

Paraguay

Qatar

Arabia Saudí

Turquía

Emiratos Árabes Unidos

Uzbekistán

Vietnam

Países que no se unirán, al menos por ahora:

Canadá: Trump revocó la invitación al primer ministro canadiense Mark Carney

Francia

PEACE IN THE MIDDLE EAST: Ali Shaath, Chief Commissioner of the National Committee for the Administration of Gaza, thanks President Trump for his leadership, announces the reopening of the Rafah crossing, and outlines a path toward a more prosperous future for Gaza. pic.twitter.com/1RMol3E4tE — The White House (@WhiteHouse) January 22, 2026

Alemania

Grecia

Italia

Noruega

Eslovenia

Suecia

Gran Bretaña

Ucrania

The Board of Peace welcomes Argentina as a founding member of our growing international organization. pic.twitter.com/uXpmAxiBIL — Board of Peace (@BoardOfPeace) January 27, 2026

Países que han sido invitados pero siguen indecisos:

México

China

Croacia

Chipre

India

Comisión Europea

Rusia

Singapur

