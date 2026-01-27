Una fuerte movilización de servicios de emergencias luego de una balacera al interior de una barbería en la colonia Estrella del Sur de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México; esto sabemos.

Según los primeros reportes, las autoridades fueron alertadas por una agresión armada esta noche en el cruce de Puente de Titila y Arroyo de Tláloc, por lo que de inmediato se dirigieron al lugar.

Noticia relacionada: Caso Nicolás: Realizan Audiencia de Niño de 13 Años que Disparó a Otro Menor en Tlatelolco, CDMX

En el establecimiento encontraron a dos personas lesionadas con arma de fuego, así que les brindaron los primeros auxilios. Sin embargo, un hombre de 40 años de edad ya no contaba con signos vitales, mientras que la otro hombre de 25 años de edad recibe atención médica de urgencia.

Video: Balacera Hoy en Iztapalapa: Muere Hombre tras Ataque Directa en Barbería de Colonia Estrella

¿Cómo fue la balacera en una barbería en Iztapalapa?

Luego de confirmarse el fallecimiento de una persona al interior de la barbería de la colonia Estrella del Sur en Iztapalapa, las autoridades acordonaron la zona con la finalidad de llevar a cabo las primeras investigaciones y esperar la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Una vez que se dio a conocer la agresión armada al interior de la barbería, al lugar de los hechos se acercaron familiares de las víctimas, quienes las identificaron.

Hasta el momento se desconocen las causas del móvil de la agresión, no obstante, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ya implementan un operativo para dar con los responsables.

Ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar a los probables implicados que, de acuerdo con los primeros reportes, viajaban a bordo de una motocicleta color negro con una caja de una empresa de reparto de comida

Historias recomendadas:

EPP