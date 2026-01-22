Constituyen en Davos la "Junta de Paz" Promovida por Trump; Líderes Firman la Carta.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este jueves 22 de enero en el Foro de Davos la carta fundadora de su "Junta de Paz", un organismo internacional que, según dijo, trabajará en coordinación con las Naciones Unidas para supervisar y reconstruir Gaza.

Tras un discurso en el que pasó revista a la situación en Gaza, Irán, Ucrania y Venezuela, entre otros puntos calientes del planeta, el mandatario republicano estampó su firma en el documento.

Entre los asistentes al acto estuvieron algunos de los integrantes de la Junta, como el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente Trump.

.@POTUS, surrounded by founding members of the Board of Peace, signs the Inaugural Resolution to resolve the Board of Peace’s Gaza mandate pic.twitter.com/pqq1AjJxb4 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 22, 2026

Además, participaron en la ceremonia los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña, así como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el mandatario de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, países todos ellos que apoyan la iniciativa.

También concurrieron al acto y firmaron la carta fundacional los presidentes de Indonesia y Kazajistán, y los ministros de Exteriores de Marruecos, Arabia Saudita, Catar y Jordania.

El escenario se llenó de asientos que fueron ocupados por los distintos integrantes de la Junta.

"Felicitaciones presidente Trump. La carta está ahora en vigor, y el Consejo de Paz es ya una organización internacional oficial", declaró en el acto en la estación alpina suiza Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.

"Estos de aquí son líderes que están en favor de la acción", porque Trump es "un presidente de acción", abundó en el acto el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Repaso por Venezuela, Irán, Hamás y España

En su discurso, Trump reiteró que mantiene una "gran relación" con el gobierno de Delcy Rodríguez, y presumió de que el ataque del 3 de enero en el que las fuerzas norteamericanas capturaron en Caracas a Nicolás Maduro bajo acusaciones de narcotráfico fue "asombroso".

President Donald J. Trump signs the and ratifies the Board of Peace charter, officially making the Board of Peace an international organization.



THE PEACE PRESIDENT 🕊️🇺🇸 pic.twitter.com/Cf79j4ZnI6 — The White House (@WhiteHouse) January 22, 2026

También lanzó una crítica a España -"quieren ir por libre" y "tendremos que hablar"- por no sumarse el pasado junio en una cumbre de la OTAN al objetivo de gastar un 5% del PIB en Defensa, como él exigía.

Trump se refirió a la situación en Irán, donde amagó recientemente con atacar, en apoyo a los manifestantes movilizados contra el poder islámico y sangrientamente reprimidos, según denunciaron varias oenegés.

El mandatario recordó en esta ocasión los bombardeos de su país a tres centrales nucleares iraníes el pasado 22 de junio, como parte de la guerra entre Israel y la república islámica, y para impedir que Teherán se dote de una bomba atómica.

No podemos dejar que eso ocurra. Irán quiere hablar, y hablaremos

También lanzó un mensaje a Hamás, el movimiento islamista palestino, advirtiéndole de que debe deponer las armas "o será su fin".

La recién creada junta prevé una membresía permanente que cuesta mil millones de dólares, y a ella están invitados muchos otros líderes como el ruso Vladimir Putin, el israelí Benjamin Netanyahu, el ucraniano Volodimir Zelenski y el papa León XIV.

