Gobierno Venezolano Excarcela a Yerno de Opositor Edmundo González Condenado por "Terrorismo"

Las autoridades venezolanas dejaron en libertad a Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, informó su familia a través de redes sociales.

Mariana González, hija de González Urrutia, quien reivindica el triunfo a la presidencia en 2024 sobre el depuesto Nicolás Maduro, publicó la noticia la madrugada de este jueves.

Luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa, esta madrugada

La esposa de Rafael agregó que fue un año de espera para volver a verlo: "Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año".

Detenido rumbo a la escuela

A pesar del contexto hostil contra los opositores y la familia de Edmundo González, tras la polémica elección presidenciales de julio de 2024, los Tudares permanecieron en Venezuela.

El candidato opositor se exilió en España ante las presiones de Nicolás Maduro y desde ahí comenzó la defensa de su victoria, como reivindicó en varios escenarios.

Acusado de terrorismo

Rafael Tudares fue detenido el 7 de enero de 2025 cuando iba a la escuela con sus dos hijos. Hombres encapuchados fueron los encargados de llevárselo.

Fue condenado a la pena máxima de 30 años de cárcel por cargos de terrorismo, sin embargo, la situación de él y de decenas de presos políticos cambió con la intervención de Estados Unidos el 3 de enero pasado.

Noticia relacionada: Delcy Rodríguez Visitará EUA; Alicia Bárcena Considera ‘Legítimo’ su Gobierno en Venezuela

González Urrutia calificó de "represalia" el fallo en contra de su yerno, como parte de su denuncia de la elección de Maduro, que tacha de fraudulenta.

Tudares quedó en libertad en medio del lento proceso de excarcelaciones anunciado por el gobierno de Delcy Rodríguez, que ha sido presionado por la administración de Donald Trump.

Con información de AFP

ICM