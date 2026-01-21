Delcy Rodríguez Visitará EUA; Alicia Bárcena Considera ‘Legítimo’ su Gobierno en Venezuela

Este miércoles 21 de enero de 2026, un funcionario de la Casa Blanca dio a conocer que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tiene previsto visitar Estados Unidos.

Mientras que, desde Davos, Suiza, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena, dijo a la agencia de noticias EFE que considera que el actual gobierno venezolano encabezado por Rodríguez “es legítimo”.

Visita a Estados Unidos

Sin detallar fechas o agenda, un funcionario de la Casa Blanca dio a conocer que Delcy Rodríguez tiene previsto visitar Washington luego de la captura y deposición del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos.

Dicho anuncio sobre el viaje de Rodríguez ocurre días después de una reunión entre Donald Trump y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, a la que el mandatario estadounidense ha excluido de momento del proceso de transición en ese país por considerar que no cuenta con suficientes apoyos.

En su lugar, Trump ha respaldado al nuevo Gobierno de Rodríguez, al asegurar que éste funciona bajo tutela de su Administración y está cumpliendo con todas las exigencias de Washington, por ejemplo, el acceso al sector petrolero venezolano y el envío de millones de barriles de crudo hacia Estados Unidos para su comercialización.

Bárcena considera legítimo el Gobierno de Rodríguez

Por otra parte, Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, habló con la agencia EFE en Davos, Suiza, sobre el caso de Venezuela. Consideró que el actual Gobierno en ese país, encabezado por Delcy Rodríguez, "es legítimo" y puede firmar acuerdos comerciales o energéticos con Estados Unidos.

Legítimo es en el sentido de que Delcy Rodríguez está actuando como vicepresidenta en ausencia de Nicolás Maduro, que está reconocido como el presidente, al menos por la mayoría de los países.

Agregó que el Ejecutivo venezolano "está actuando con legitimidad y puede firmar estos convenios", y recordó que Rodríguez era la ministra de Hidrocarburos de Venezuela.

En su opinión, Estados Unidos actuó con "mucha cautela" al dejar al frente del Ejecutivo a las personas que ya estaban gobernando el país.

"Creo que poco a poco se va a ir armando un proceso que va a llevar a una elección. Yo creo que es inevitable que Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y los que están en este momento en el poder poco a poco vayan aceptando una nueva era política", consideró.

Con información de EFE.

spb