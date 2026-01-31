Mario Delgado Expresa Indignación y Tristeza por Asesinatos de su Tía y su Prima en Colima.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, expresó una profunda indignación y tristeza ante los asesinatos de su tía y su prima en Colima, pero confió en que habrá justicia.

El funcionario dijo que sus familiares fueron "brutalmente" ejecutadas en su casa y externó sus condolencias a sus familiares.

"Profunda consternación, indignación y tristeza por los hechos ocurridos esta madrugada en Colima donde mi tía Eugenia Delgado y mi prima Sheila fueron brutalmente asesinadas en su domicilio", compartió en sus cuentas oficiales de redes sociales.

El secretario detalló que su tía le preparó un pastel en su cumpleaños, pues dijo que se dedicaba a ese oficio, además de la venta de comida en la entidad del Pacífico mexicano.

Durante toda mi infancia mi tía Queña, como le decíamos de cariño, me preparó mi pastel de cumpleaños. Así se ganaba la vida, trabajando duro, vendiendo ricos pasteles y comida colimense como solo ella sabía prepararla

Profunda consternación, indignación y tristeza por los hechos ocurridos esta madrugada en Colima donde mi tía Eugenia Delgado y mi prima Sheila fueron brutalmente asesinadas en su domicilio. Durante toda mi infancia mi tía Queña, como le decíamos de cariño, me preparó mi pastel… — Mario Delgado (@mario_delgado) February 1, 2026

Delgado confió en que se esclarecerá el caso y habrá justicia.

"Ya está con mis abuelos y con mi padre, su hermano consentido. Abrazo con mucho cariño y solidaridad a mis tíos, tías, primas, primos, sobrinos y en especial a mi primo Alex. Estamos seguros que se esclarecerá el caso y se hará justicia. QEPD", agregó.

Abaten a 3 implicados en doble feminicidio

La Fiscalía de Colima detalló en un comunicado que el ataque contra las dos mujeres ocurrió a las 04:30 horas del sábado 31 de enero. Por la tarde, policías se enfrentaron a tiros con un grupo de hombres armados y abatieron a tres de ellos, añadió la institución.

Tras el despliegue por el caso, fue hallado un automóvil azul claro, Chevrolet Groove, afuera de un domicilio en la colonia Punta Diamante, en el municipio de Villa de Álvarez.

Dentro de esa casa, frente al que se encontraba estacionado el automóvil de los agresores, agentes hallaron armas que coinciden con aquellas utilizadas en el ataque contra las familiares de Delgado, agregó la Fiscalía sin precisar el tipo de armamento.

Al acercarse al lugar, los elementos de seguridad fueron agredidos con disparos de arma de fuego, lo que derivó en un enfrentamiento en el que tres agresores fueron abatidos. Durante el intercambio, un elemento de la FGE resultó herido, aunque se reporta fuera de peligro. En el sitio igual localizaron ropa presuntamente usada en el crimen y un marro.

Las autoridades informaron que el caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio y con perspectiva de género.

Colima tiene la mayor tasa de homicidios del país con 81.08 por cada 100 mil habitantes en 2025, según cifras oficiales. El estado, con 731 mil 391 habitantes, alberga al puerto de Manzanillo, uno de los mayores del país y en el cual autoridades han decomisado precursores químicos para elaborar drogas sintéticas.

Antes de ser nombrado secretario de Educación por la presidenta Claudia Sheinbaum, Delgado fue presidente nacional de Morena (2020-2024) y líder de su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados (2018-2020).

Historias recomendadas:

Con información de AFP

ASJ