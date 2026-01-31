Explotan Transformadores en Subestación de la CFE en Valle de Bravo; Controlan Incendio

La noche de este sábado 31 de enero de 2026 se reportó la explosión de varios transformadores en una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Valle de Bravo, lo que provocó un incendio y la suspensión del suministro de energía eléctrica en la zona afectada,

Poco después, Protección Civil del Estado de México informó que la causa fue un cortocircuito, pero ya fue controlado el siniestro. El ayuntamiento del pueblo mágico indicó que se realizó una revisión tras sofocar las llamas.

"Esta Coordinación atiende un incendio registrado en una subestación de la Comisión Federal de Electricidad, en el municipio de #ValleDeBravo. El incendio se originó por un cortocircuito y ya fue controlado", publicó PC en su cuenta oficial de X.

Previamente, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la entidad confirmó que los hechos se registraron en la zona conocida como El Fresno.

⚠️ #AlMomento ⚠️



Se registra un incendio tras la explosión de transformadores en la subestación de la CFE en Valle de Bravo, zona de El Fresno (carretera Toluca–Saucos).



Unidades de emergencia ya laboran en el sitio.



Al momento no hay personas lesionadas.

¿Qué dijo la CFE?

La CFE confirmó que el incidente causó un apagón en la cabecera del municipio mexiquense, pero trabajará en reactivar el servicio.

La dependencia precisó que los hechos ocurrieron en la Subestación Avándaro, División Centro Sur.

#CFEInforma



Este sábado por la noche se presentó un incendio, el cual ya fue mitigado, en un interruptor de la Subestación Avandaro, División Centro Sur.



Provocó una interrupción en el suministro de energía eléctrica, afectando a usuarios de Valle de Bravo, en el Estado de México.

"Este sábado por la noche se presentó un incendio, el cual ya fue mitigado, en un interruptor de la Subestación Avandaro, División Centro Sur.

"Provocó una interrupción en el suministro de energía eléctrica, afectando a usuarios de Valle de Bravo, en el Estado de México", compartió en X.

Hasta las 22:46 horas, se había restablecido el suministro de energía eléctrica al 82% de los afectados.

"Al momento, personal de CFE ha restablecido el 82% y continuará hasta normalizar totalmente el servicio. Agradecemos su comprensión", agregó.

Piden no acercarse

El ayuntamiento de Valle de Bravo, encabezado por la morenista Michelle Núñez, pidió a la ciudadanía no acercarse al área, pues se continúa con una revisión.

"Informamos a la ciudadanía que el incendio registrado en la subestación de CFE, ubicada en la carretera Valle de Bravo–El Fresno, ha sido sofocado en su totalidad", señaló el municipio en Facebook.

Las autoridades continúan realizando labores de revisión y aseguramiento en la zona. Les recomendamos tomar precauciones, evitar acercarse al área y permitir el libre tránsito de las unidades de emergencia, ya que los trabajos aún no concluyen

Al momento, no se reportan lesionados, aunque usuarios se quejaron por la falta del servicio y cuestionaron cuánto tiempo tardarían en resolver la situación.

Algunas personas se alarmaron, pues cerca de la subestación de la CFE se encuentra una gasolinera. Sin embargo, el caso no pasó a mayores.

