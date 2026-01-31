Atacan a Balazos al Presidente Municipal de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero

La tarde de este sábado 31 de enero, el presidente municipal de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, fue atacado a balazos. De acuerdo con los primeros reportes, el edil resultó lesionado y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Presidente municipal Valentin Lavin Romero. Foto: FB

De acuerdo con medios locales, el alcalde fue atacado cuando iba a bordo de su camioneta en la carretera México-Oaxaca, a la altura del poblado de Amayuca, en el municipio de Jantetelco, en Morelos.

Los primeros reportes señalan que el edil iba acompañado de su esposa, cuando fue interceptado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes le dispararon, en la gasolinera conocida como El Faro.

Al lugar llegaron elementos de seguridad pública de diversos municipios, y de la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos, así como paramédicos. Al alcalde se le brindó atención en el lugar y luego fue trasladado a un hospital.

Será la Fiscalía General Oriente la que se encargue de las investigaciones respecto a este hecho contra Lavín Romero, quien es alcalde de Temoac por segunda vez.

