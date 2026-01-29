Policías Municipales de San Ciro de Acosta en SLP Atacan a Balazos a la Guardia Civil Estatal

Policías municipales de San Ciro de Acosta fueron detenidos tras protagonizar un ataque armado contra el jefe regional de la Guardia Civil Estatal en la zona media del estado.

El enfrentamiento dejó como saldo tres elementos estatales lesionados y la detención de cuatro personas, de las cuales al menos dos son policías municipales activos, según confirmó la Secretaría de Seguridad Pública.

¿Qué se sabe del enfrentamiento?

Los hechos ocurrieron durante un operativo de seguridad en las comunidades de San Ciro de Acosta, cuando los oficiales estatales se enfrentaron a presuntos delincuentes armados. Entre los detenidos se encuentran Zimiri N. y Olegario N., identificados como policías municipales. Horas después se reportaron otras dos detenciones, de un hombre y una mujer, aunque no se ha confirmado si también pertenecen a la corporación municipal.

Los tres oficiales heridos presentan lesiones menores y fueron trasladados a hospitales cercanos, donde su estado de salud se reporta estable.

Tras el incidente, las autoridades mantuvieron un operativo de vigilancia en la zona para garantizar la seguridad y continuar con las investigaciones.

