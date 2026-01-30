Atacan a Balazos Negocio de Fundadores de Célula de Búsqueda en Baja California; Esto Pasó

Durante la noche de este jueves 29 de enero se reportaron detonaciones de arma de fuego en el exterior de un autolavado ubicado en la colonia Xochicali, en Mexicali, hecho que generó la movilización de corporaciones de seguridad. El incidente fue detectado luego de que el velador del establecimiento escuchara disparos frente al negocio, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para la atención del reporte.

El hecho ocurrió afuera de un negocio de autolavado, propiedad de los fundadores de la Célula de Búsqueda e Investigación en Desaparición Forzada en Baja California. Tras el aviso, se realizó una revisión inicial en la zona, donde se localizaron varios casquillos percutidos sobre la vialidad aledaña al establecimiento, sin que se reportaran personas lesionadas.

Atacan autolavado de fundadores de Célula de Búsqueda en Baja California con disparos.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, fueron encontrados entre tres y cuatro casquillos percutidos a una distancia aproximada de 35 metros del negocio. Al momento de la inspección preliminar no se detectaron impactos de bala en la fachada ni daños visibles en las instalaciones del autolavado, lo que fue confirmado tras una revisión inicial del sitio.

Posteriormente, al revisar las cámaras de seguridad del establecimiento, se observó a un vehículo de color blanco que ingresó y salió de la zona tras realizar las detonaciones, retirándose con dirección hacia la calzada Manuel Gómez Morín. Según los reportes, el conductor del automóvil habría derrapado durante su huida, sin que hasta el momento se tenga información sobre la identidad del responsable.

Conforme avanzó la atención del incidente, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para asegurar el área y recabar información que permitiera integrar el reporte correspondiente. Asimismo, se dio parte a otras corporaciones para reforzar la vigilancia en el sector tras lo ocurrido durante la noche.

Después de confirmarse que no hubo daños directos al inmueble ni personas heridas, autoridades municipales y elementos de la Guardia Nacional implementaron rondines preventivos en la colonia Xochicali y zonas aledañas, como medida para inhibir nuevos incidentes y brindar presencia policial en el área donde se registraron las detonaciones.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre avances en la identificación del vehículo involucrado. Las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes a partir de los indicios localizados en la vía pública y de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

Información de Kitzia Flores | N+

