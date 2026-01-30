Declaran Culpable a Feminicida de Paola Bañuelos en Mexicali; Piden Pena Máxima

A un año y medio del feminicidio que sacudió a Mexicali, un juez declaró culpable a Sergio Daniel, responsable de privar de la vida a Paola Andrea Bañuelos, joven de 23 años, tras agredirla física y sexualmente y posteriormente desaparecer su cuerpo. Los hechos ocurrieron el 8 de julio de 2024.

La Fiscalía General del Estado de Baja California logró acreditar plenamente la responsabilidad del acusado, demostrando que, tras cometer el crimen, enterró el cuerpo de la víctima en una zona de Islas Agrarias, donde fue localizado días después gracias a las labores conjuntas de colectivos de búsqueda y autoridades.

Solicitan pena máxima de hasta 122 años de prisión

Debido a que Sergio Daniel enfrenta dos delitos, la Fiscalía solicitó la pena máxima acumulada de hasta 122 años de prisión, lo que, de concretarse, representaría un precedente histórico en la impartición de justicia por feminicidio en Baja California.

Será el próximo 4 de febrero cuando se lleve a cabo la audiencia de individualización de la pena, en la que el juez determinará la sentencia definitiva, así como la reparación del daño para los familiares de la víctima.

Información Kitzia Flores

APG