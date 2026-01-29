Localizan Cuatro Cuerpos Dentro de Camioneta Incendiada en Tijuana

Cuatro cuerpos fueron localizados al interior de una camioneta tipo familiar, luego de que elementos del cuerpo de Bomberos sofocaran el incendio del vehículo, registrado la mañana de este jueves.

De acuerdo con información preliminar, vecinos de la zona reportaron el siniestro alrededor de las seis de la mañana, alertando a las autoridades sobre un vehículo en llamas.

Te podría interesar: Localizan Cuerpo de Joven Arrastrado por Mar en Zona de Popotla en Playas de Rosarito

Bomberos confirman hallazgo tras sofocar el incendio

Una vez que el fuego fue controlado, los bomberos localizaron en el interior de la unidad los cuerpos de cuatro hombres, quienes se encontraban parcialmente calcinados y presentaban visibles huellas de violencia.

Tras el hallazgo, se notificó a las autoridades correspondientes, por lo que elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar y quedaron a cargo de la escena para el inicio de las investigaciones.

Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de las víctimas ni sobre personas detenidas en relación con estos hechos. La información continúa en proceso conforme avanzan las indagatorias oficiales.

Historias recomendadas:

Información Fidel Mier

APG