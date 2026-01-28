Capturan en Tijuana a Mujer Buscada por Homicidio en California; le Aseguran Metanfetamina

El intercambio de información binacional fue clave para que agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) lograran la detención de Aarin Marie “N”, una mujer que era buscada por autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en un homicidio ocurrido en California.

La captura se realizó en el fraccionamiento Urbi Villas del Prado, en Tijuana, luego de labores de inteligencia encabezadas por la Dirección de Inteligencia y la Coordinación de Enlace Interinstitucional y de Relaciones Internacionales de la FESC, quienes ubicaron a la fugitiva tras haberse internado en territorio mexicano para evadir a la justicia estadounidense.

Tenía orden de aprehensión activa en Estados Unidos

De acuerdo con información proporcionada por el Servicio de Marshals de Estados Unidos (U.S. Marshals), Aarin Marie “N”, de 50 años de edad y originaria de Ontario, Canadá, es señalada por su presunta participación en el asesinato de Jacob Sanders, un hombre de 37 años, ocurrido en 2022 en la ciudad de Oceanside, California.

El crimen se habría registrado durante una disputa en un campamento de personas en situación de calle, donde presuntamente los involucrados dispararon contra la víctima, causándole la muerte. Por estos hechos, existe una orden de aprehensión activa en su contra por el delito de homicidio, registrada bajo el expediente CN440052000 en el Condado de San Diego, con fecha del 3 de febrero de 2023. Sus presuntos cómplices ya fueron detenidos en Estados Unidos.

Aseguran droga durante su detención

Durante la intervención realizada sobre la calle Oropeza, los agentes estatales aseguraron a la detenida diez envoltorios que contenían una sustancia granulada al tacto con características propias de la metanfetamina.

Por este motivo, Aarin Marie “N” fue puesta a disposición de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras se da seguimiento a los procedimientos legales correspondientes y a la coordinación con autoridades estadounidenses.

