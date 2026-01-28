Localizan Cuerpo en la Orilla del Mar en Zona de Acantilados de La Joya en Tijuana

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), a través de la Dirección de Bomberos, atendió un reporte recibido vía el número de emergencias 9-1-1, relacionado con el avistamiento de un cuerpo en la orilla del mar, en la zona de acantilados a la altura de La Joya, en Tijuana.

Elementos de emergencia acudieron al sitio, donde confirmaron la presencia del cuerpo de una persona en la orilla, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para su recuperación.

Bomberos y Rescate Acuático realizaron las labores de recuperación

En el lugar, un total de 15 elementos de Bomberos y del área de Rescate Acuático llevaron a cabo las maniobras necesarias para recuperar el cuerpo, debido a las condiciones del terreno y la zona marítima.

Una vez concluidas las labores, se notificó a las autoridades competentes, quienes quedaron a cargo de la escena para realizar las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, se informó que el cuerpo corresponde a una persona de aproximadamente 27 años, quien fue localizado sin ropa y sin huellas de violencia visibles. Hasta el momento, la identidad de la persona no ha sido confirmada.

APG