Localizan Cuerpo en la Orilla del Mar en Zona de Acantilados de La Joya en Tijuana
N+
Elementos de emergencias recuperaron el cuerpo de una persona localizado en la orilla del mar en una zona de acantilados a la altura de La Joya
COMPARTE:
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), a través de la Dirección de Bomberos, atendió un reporte recibido vía el número de emergencias 9-1-1, relacionado con el avistamiento de un cuerpo en la orilla del mar, en la zona de acantilados a la altura de La Joya, en Tijuana.
Elementos de emergencia acudieron al sitio, donde confirmaron la presencia del cuerpo de una persona en la orilla, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para su recuperación.
Te podía interesar: Baja de Inversiones y Empleos Afecta al Sector Empresarial en Baja California
Bomberos y Rescate Acuático realizaron las labores de recuperación
En el lugar, un total de 15 elementos de Bomberos y del área de Rescate Acuático llevaron a cabo las maniobras necesarias para recuperar el cuerpo, debido a las condiciones del terreno y la zona marítima.
Una vez concluidas las labores, se notificó a las autoridades competentes, quienes quedaron a cargo de la escena para realizar las diligencias correspondientes.
De manera preliminar, se informó que el cuerpo corresponde a una persona de aproximadamente 27 años, quien fue localizado sin ropa y sin huellas de violencia visibles. Hasta el momento, la identidad de la persona no ha sido confirmada.
Historias recomendadas:
- Vinculan a Proceso a Dos Imputados por Presunto Homicidio de Abogado en Tijuana
- Rescatan a Tres Perros en Condiciones Extremas de Abandono tras Cateo en Predio de Tecate
- Tras 5 Años Continúa Deslizamiento en Colonia de Tijuana; Más de 20 Familias Afectadas
APG