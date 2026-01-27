Vinculan a Proceso a Dos Imputados por Presunto Homicidio de Abogado en Tijuana

La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo la vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Héctor “N” y Juan Manuel “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de un abogado en la colonia Los Españoles, en Tijuana.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, los hechos ocurrieron alrededor de las 18:15 horas del 29 de diciembre de 2025, cuando la víctima, identificada como Arturo “N”, se encontraba en el acceso del Residencial Hacienda. En ese sitio, Héctor “N” se aproximó y presuntamente le disparó en dos ocasiones con un arma de fuego.

Agresión armada y huida de los presuntos responsables

Tras el ataque, el agresor huyó del lugar hasta el bulevar Federico Benítez López, donde lo esperaba Juan Manuel “N” a bordo de un vehículo, el cual, de acuerdo con las investigaciones, habría sido utilizado previamente para dar seguimiento a la víctima. Posteriormente, ambos se dieron a la fuga y abandonaron el vehículo en la colonia Libertad.

Como resultado de las indagatorias, el 7 de enero de 2026 un Juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso en contra de Juan Manuel “N”, imponiéndole prisión preventiva y otorgando un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Días después, el 12 de enero, Héctor “N” fue igualmente vinculado a proceso, con la misma medida cautelar y plazo de investigación.

