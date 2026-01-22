Detienen a Dueño de Perro Pitbull Tras Ataque a Adulto Mayor en Mexicali

Un adulto mayor de 81 años de edad resultó gravemente lesionado tras ser atacado por un perro de la raza pitbull la noche del miércoles 21 de enero de 2026, en la colonia Roma de Mexicali, hecho que derivó en la detención del propietario del animal por parte de agentes de la Policía Municipal. El incidente ocurrió alrededor de las 19:25 horas sobre la avenida Vicente Suárez, cuando la víctima transitaba por la vía pública y fue agredida por el canino, según los reportes oficiales.

De acuerdo con la información recabada, una llamada al número de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre un ataque de perros contra una persona adulta mayor. Al lugar acudieron unidades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron que un hombre había sido mordido en la pierna y en una mano por los perros de un vecino, solicitando de inmediato el apoyo de servicios médicos.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria al lesionado, quien presentaba una fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda, además de lesiones severas en la mano, entre ellas el desprendimiento de la mitad del dedo pulgar. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Mientras se realizaba la atención de la víctima, los agentes constataron que el canino involucrado ya se encontraba resguardado dentro del domicilio del que había salido. El adulto mayor señaló directamente al propietario del perro como responsable del ataque, lo que permitió a los policías identificar plenamente al dueño del animal en el lugar de los hechos.

Detuvieron al dueño del perro señalado como presunto agresor del adulto mayor.

Fue a partir de esta identificación que los elementos de la Policía Municipal procedieron a la detención de Christian “N”, de 48 años de edad, por su probable responsabilidad en el ataque, al considerarse una omisión en el cuidado y control del animal. La intervención se realizó conforme a los protocolos establecidos, manteniendo al canino dentro del inmueble mientras se notificaba a las autoridades correspondientes.

Posteriormente, agentes de la Agencia Estatal de Investigación acudieron a la avenida Vicente Suárez, en la colonia Roma, para recabar mayores datos sobre lo ocurrido y dar seguimiento a las diligencias iniciales. El caso fue formalmente turnado a la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación.

Información de Kitzia Flores | N+

RCP