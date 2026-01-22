Hombre es Atacado a Balazos por Sujeto en Moto de Repartidor en Tijuana

Un hombre resultó lesionado por disparo de arma de fuego la tarde de este jueves 22 de enero en la colonia Hipódromo, en la ciudad de Tijuana, en un hecho violento que movilizó a corporaciones de seguridad. El ataque ocurrió alrededor de las 13:30 horas sobre la privada San Gerónimo, cuando la víctima se encontraba en el exterior de su domicilio y fue agredida por un sujeto armado.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el agresor arribó a la zona a bordo de una motocicleta que era utilizada para el reparto de alimentos mediante una plataforma digital. Al aproximarse al domicilio, el hombre accionó un arma de fuego en contra de la víctima y posteriormente se dio a la fuga, sin que en ese momento pudiera ser detenido.

Tras el reporte a la línea de emergencias, elementos de seguridad acudieron al sitio para resguardar el área y recabar los primeros datos del ataque. Vecinos del sector señalaron haber escuchado detonaciones, lo que generó alarma en la zona residencial, mientras se realizaban las primeras diligencias.

La motocicleta presuntamente usada en el ataque fue abandonada en otra zona de la ciudad.

Minutos después del ataque, se informó que la motocicleta utilizada por el presunto responsable fue localizada abandonada sobre la avenida San Carlos, esquina con avenida Las Ferias. La unidad quedó asegurada en el lugar como parte de las acciones de investigación, al considerarse un indicio relevante relacionado con la agresión armada.

De manera posterior, se informó que el agresor habría continuado su huida a bordo de un vehículo tipo sedán, el cual presuntamente también fue abandonado en otro punto de la ciudad. Este hecho derivó en un operativo de búsqueda en distintas zonas, con el objetivo de ubicar al responsable y recabar mayores elementos para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre el estado de salud del hombre lesionado, quien fue atendido tras el ataque. Tampoco se han dado a conocer detalles adicionales sobre su identidad o condición médica, por lo que se mantiene como información reservada.

Autoridades desplegaron un operativo en la colonia Hipódromo y áreas aledañas para tratar de localizar al agresor; sin embargo, hasta el cierre de este reporte no se ha confirmado la detención de alguna persona relacionada con los hechos.

Información de Carolina Vázquez | N+

RCP