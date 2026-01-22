Hallan Restos Humanos Durante Cateo en Rancho de Ojos Negros, Ensenada

La Fiscalía General del Estado (FGE) localizó restos óseos durante la ejecución de un cateo en el rancho Agua Caliente, ubicado en la delegación Ojos Negros, como parte de las investigaciones relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas.

De acuerdo con la autoridad, la diligencia se realizó el pasado 15 de enero por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, en coordinación con agentes del Ministerio Público, la Agencia Estatal de Investigación y binomios caninos K9.

Localizan restos óseos

Durante el recorrido en el punto de interés, alrededor de las 11:18 horas, fue detectada una osamenta expuesta, la cual, de manera preliminar, correspondería a una sola persona. Tras el hallazgo, se procedió al aseguramiento de los indicios, el procesamiento de la escena y el levantamiento de los restos, concluyendo la diligencia aproximadamente a las 13:20 horas.

La Fiscalía informó que los restos óseos serán sometidos a estudios forenses y genéticos con el fin de determinar la identidad de la víctima y establecer la causa de muerte, conforme a los protocolos legales y científicos vigentes.

La dependencia estatal reiteró su compromiso de continuar con las labores de búsqueda e investigación hasta lograr el esclarecimiento de los hechos y brindar certeza a las familias de personas desaparecidas.

