Suman Ocho Fosas Clandestinas y 18 Cuerpos Encontrados en Reserva Natural de Mexicali

Localizan octava fosa clandestina dentro del polígono de búsqueda instalado en una reserva natural el miércoles 21 de enero, lo que elevó a 18 el número de cuerpos recuperados en la zona, de acuerdo con autoridades municipales de Mexicali.

Durante esta excavación se confirmó la presencia de restos humanos al interior de la fosa; sin embargo, no se descarta que el número de hallazgos pueda aumentar conforme avancen los trabajos periciales y de análisis en el sitio.

Al respecto, Alfredo Hernández, coordinador de la Unidad de Búsqueda de la DSPM, informó que hasta el momento se tienen 18 cuerpos confirmados, y que la nueva fosa continúa bajo revisión especializada.

Asimismo, explicó que los peritos aún no habían realizado la extracción total de los restos, debido a que el área seguía en proceso de aseguramiento. Detalló que los restos presentan señales de calcinación parcial, aunque conservan un grado importante de integridad, estimado en alrededor del 70 por ciento.

Te podría interesar: Aseguran 900 Litros de Hidrocarburo Ilegal tras Persecución en Ensenada; Hay un Detenido

Continúan labores de búsqueda

Las labores de búsqueda continúan con resguardo de autoridades y participación de personal especializado. El hallazgo de ocho fosas en un periodo corto ha incrementado la preocupación de colectivos y familiares de personas desaparecidas, quienes temen que el polígono, ubicado en una zona que colinda entre los estados de Baja California y Sonora, pudiera tratarse de un posible campo de exterminio.

Pese a la gravedad de los hallazgos, cada excavación representa también una esperanza para las familias, al permitir avanzar en la localización e identificación de sus seres queridos.

Historias recomendadas:

Información Miguel Galindo

APG