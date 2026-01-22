¿Cuándo Entran los Frentes Fríos 30 y 31 en Baja California? Así Afectarán en Enero 2026

La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó sobre el ingreso de los frentes fríos número 30 y 31 a Baja California, los cuales se presentarán entre el viernes 23 y el sábado 24 de enero, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Desde el jueves 22 de enero, se prevé la probabilidad de chubascos, descenso significativo de temperaturas y posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas del estado, lo que podría generar afectaciones en diversas regiones.

Te podría interesar: Múltiples Fugas de Agua Potable Afectan Calles en Tijuana; Vecinos Exigen Reparación

Municipios con mayor probabilidad de afectaciones

Las autoridades señalaron que los municipios con mayor probabilidad de registrar lluvias y bajas temperaturas son Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate, Ensenada y San Quintín, por lo que se mantiene un monitoreo constante de las condiciones climatológicas.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a evitar traslados hacia zonas montañosas, abrigarse adecuadamente y mantenerse informada a través de los canales oficiales. Asimismo, reiteró que ante cualquier emergencia se debe llamar de inmediato al número 9-1-1.

Historias recomendadas:

APG