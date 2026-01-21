Cancelan Algunos Vuelos por Malas Condiciones Climáticas en Tijuana

Derivado de las malas condiciones climáticas en la zona del Aeropuerto Internacional de Tijuana, se ha dado a conocer que varios vuelos han sido cancelados. Las autoridades han pedido consultar con sus aerolíneas el estado de sus vuelos.

¿Cuáles son los vuelos cancelados en el Aeropuerto Internacional de Tijuana?

Entre los vuelos cancelados se encuentran:

El vuelo VB1248 - Ciudad de México a Tijuana

El vuelo VB1249 - Tijuana a Ciudad de México

El vuelo VB5042 - Tijuana a Mazatlán

El vuelo VB5043 - Mazatlán a Tijuana

Se pide los pasajeros revisar si existe alguna reprogramación en sus viajes para conocer los detalles y lograr abordar su avión. Se espera que en próximos minutos el Aeropuerto Internacional de Tijuana de a conocer más detalles sobre las cancelaciones.

Información en proceso...

RCP