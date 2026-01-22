¿Cómo Están las Filas en las Garitas de Mexicali Hoy 22 de Enero para Cruzar a San Diego?
Consulta el tiempo de cruce en las garitas de Mexicali hoy 22 de enero
Este jueves 22 enero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.
Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
- Carril Normal: 1 hora 10 minutos | 1 línea abierta
- SENTRI: 20 minutos | 2 líneas abiertas
- Ready Lane: 1 hora 10 minutos | 1 línea abierta
- Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas
Garita Mexicali Centro – Calexico West
- Carril Normal: 2 horas 30 minutos | 2 líneas abierta
- SENTRI: 10 minutos | 5 líneas abiertas
- Ready Lane: 2 horas 30 minutos | 2 líneas abierta
- Carril Norma peatonal: 40 minutos | 3 líneas abierta
- Ready Lane peatonal: 40 minutos | 3 líneas abierta
Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.
