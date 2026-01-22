Inicio Tijuana ¿Cómo Están las Filas en las Garitas de Mexicali Hoy 22 de Enero para Cruzar a San Diego?

¿Cómo Están las Filas en las Garitas de Mexicali Hoy 22 de Enero para Cruzar a San Diego?

|

N+

-

Consulta el tiempo de cruce en las garitas de Mexicali hoy 22 de enero

¿Cómo Están las Filas en las Garitas de Mexicali Hoy 22 de Enero para Cruzar a San Diego?

¿Cómo Están las Filas en las Garitas de Mexicali Hoy 22 de Enero para Cruzar a San Diego? | Foto: Archivo N+

COMPARTE:

Este jueves 22 enero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Te podría interesar: Reportan Disminución en el Flujo Migrante en BC Tras Un Año de Nuevas Políticas en EUA

 

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal:  1 hora 10 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 20 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane:  1 hora 10 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 2 horas 30 minutos | 2 líneas abierta
  • SENTRI: 10 minutos | 5 líneas abiertas
  • Ready Lane: 2 horas 30 minutos | 2 líneas abierta
  • Carril Norma peatonal: 40 minutos | 3 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 40 minutos | 3 líneas abierta

Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.

Historias recomendadas: 

APG

Sociedad
Inicio Tijuana Cruce fronterizo en mexicali hoy tiempo de espera en las garitas este 22 de enero de 2026