Localizan Séptima Fosa Clandestina Cerca de Frontera en Mexicali; Suman Más de 14 Cuerpos
El hallazgo de una nueva fosa clandestina elevó a más de 14 el número preliminar de cuerpos localizados en una zona cercana a la reserva Miguel Alemán
Autoridades confirmaron la localización de una séptima fosa clandestina en la zona aledaña a la reserva Miguel Alemán, en el Valle de Mexicali, cerca de la frontera con San Luis Río Colorado, Sonora.
El hallazgo fue confirmado la mañana del lunes, además de restos humanos esparcidos en otro punto del área, lo que eleva el conteo preliminar a más de 14 cuerpos localizados en la zona.
Las labores de búsqueda se han mantenido de manera continua durante las últimas dos semanas, con la participación de autoridades de los tres órdenes de Gobierno, así como de distintos colectivos de búsqueda.
Continúan hallazgos de restos e indicios en la zona
Durante la jornada de este lunes, también se reportó el hallazgo de un cráneo, un hueso, un radio tipo “walkie talkie” y diversas prendas de ropa, los cuales fueron asegurados como parte de la investigación.
En días anteriores, en el mismo sector, se han localizado casquillos balísticos y otros indicios, los cuales ya forman parte de las diligencias realizadas por las autoridades correspondientes.
