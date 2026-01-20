Pronostican Lluvias Aisladas para el Fin de Semana en Tijuana ¿Cuáles son las Recomendaciones?

Para este viernes 23 de enero, se esperan lluvias aisladas en la ciudad de Tijuana, Baja California, con una probabilidad estimada del 40 por ciento, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos disponibles. Las condiciones previstas indican la posible presencia de lluvias intermitentes en distintos puntos de la ciudad, por lo que autoridades de Protección Civil emitieron un llamado preventivo a la población para mantenerse informada y tomar precauciones.

El pronóstico contempla que las precipitaciones no se presenten de manera generalizada, sino de forma dispersa, lo que podría generar contrastes entre zonas con lluvia y otras sin afectaciones visibles. No obstante, la recomendación oficial es considerar estos escenarios dentro de la planeación de actividades cotidianas, particularmente durante los horarios de mayor movilidad.

Pidieron mantenerse informados por medios oficiales para cualquier cambio del pronóstico del clima en Tijuana.

Ante esta previsión, la Dirección de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a seguir únicamente información emitida a través de canales oficiales, con el objetivo de evitar confusiones o interpretaciones erróneas sobre la evolución de las condiciones climáticas. Asimismo, reiteró la importancia de mantenerse atentos a cualquier actualización relacionada con el comportamiento del clima durante la jornada.

En este contexto, se pidió especial atención a quienes habitan o transitan por zonas consideradas vulnerables a encharcamientos, ya que aun lluvias de corta duración pueden generar acumulaciones de agua en vialidades, banquetas o accesos a viviendas. La autoridad subrayó que la prevención comienza con la información oportuna y con la adopción de medidas básicas de precaución.

La recomendación incluye permanecer atentos a los reportes meteorológicos, prever traslados con anticipación y actuar con prudencia ante la posible presencia de superficies resbaladizas o charcos en distintos sectores de la ciudad. Aunque la probabilidad de lluvia no es alta, el llamado es a no subestimar las condiciones previstas.

Información de Atenas Gómez | N+

RCP