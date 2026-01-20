Solicitan Apoyo para Localizar a Christian Celaya, Desaparecido en Tijuana

La Fiscalía General del Estado (FGE), solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Christian Iván Celaya Marín, de 31 años de edad, quien fue reportado como desaparecido en la ciudad de Tijuana, Baja California.

De acuerdo con el reporte de búsqueda, Christian Iván fue visto por ultima vez el pasado 12 de enero, en la colonia Estrella Polar, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

Te podría interesar: Localizan Séptima Fosa Clandestina Cerca de Frontera en Mexicali; Suman Más de 14 Cuerpos

Señas particulares

Como señas distintivas, el hombre cuenta con una cicatriz en la pierna izquierda y varios tatuajes visibles: las letras "TJ" en el brazo izquierdo, el nombre "Jafet" en el brazo derecho, así como el número "1994" tatuado en los nudillos de la mano derecha.

Las autoridades reiteraron el llamado a a comunidad para que, en caso de contar con información que pueda ayudar en su localización, se comunique de manera inmediata a la línea de emergencias 911 o al número de denuncia anónima 089.

Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para dar con su paradero.

Historias recomendadas:

Información Omar Marmolejo

APG