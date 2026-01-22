Inicio Tijuana Corte de Agua en Playas de Rosarito y Tijuana Hoy por Reparación de Fuga: Lista de Colonias

Debido a una fuga en el Acueducto Herrera–La Misión se realizó un cierre emergente del suministro de agua afectando colonias de Rosarito y Tijuana

Corte de Agua en Playas de Rosarito y Tijuana Hoy por Reparación de Fuga: Lista de Colonias | Foto: Pexels

La Comisión Nacional de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), informó que esta mañana se registró una fuga en el Acueducto Herrera- La Misión, por lo que se realizó un cierre emergente de suministro de Agua en colonias de la Zona Costa de Rosarito y Tijuana, para su inmediata reparación.

¿Qué colonias se vieron afectadas?

A continuación se presenta el listado completo de colonias sin suministro de agua:

Playas de Rosarito

  • 17 de Agosto
  • Ampliación Mazatlán
  • Anexa Obrera
  • Baja Malibú
  • Basso
  • Benito Juárez Ampliación
  • Brisas Del Mar
  • Cañón Cordero
  • Carlos Salinas De Gortari
  • Chula Vista
  • Colinas De Rosarito
  • Constitución
  • Constitución Ampliación
  • Crosthwaite
  • Echeverría
  • Hacienda Del Mar
  • Hacienda Floresta
  • Huacatay
  • La Capilla
  • Leyes de Reforma
  • Lienzo Charro
  • Lomas Altas 1 y 2
  • Lomas de Coronado
  • López Gutiérrez
  • Los Delfines
  • Lucio Blanco
  • Lucio Blanco Ampliación
  • Machado Norte y Sur
  • Magisterial
  • Mar y Sol
  • Mazatlán-Rosarito
  • Mesa Aguajito
  • Mexicali-Rosarito
  • Nuevo Rosarito
  • Obrera
  • Playa Blanca
  • Punta Bandera
  • Quintas Del Mar
  • Rancho Altamira
  • Real De Sol
  • Real Del Mar
  • Real Mediterráneo
  • Rosarito Shore
  • San Antonio del Mar
  • San Fernando
  • Servera Kiriakirez
  • Sueños del Mar
  • Tijuana-Rosarito
  • Veracruz
  • Villa Del Mar
  • Villa Turística
  • Vista Al Mar
  • Vista Azul
  • Zona Centro

Tijuana

  • La Isla

Hasta el momento no se ha informado cuando comenzará la restauración del servicio.

