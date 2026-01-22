Corte de Agua en Playas de Rosarito y Tijuana Hoy por Reparación de Fuga: Lista de Colonias
Debido a una fuga en el Acueducto Herrera–La Misión se realizó un cierre emergente del suministro de agua afectando colonias de Rosarito y Tijuana
La Comisión Nacional de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), informó que esta mañana se registró una fuga en el Acueducto Herrera- La Misión, por lo que se realizó un cierre emergente de suministro de Agua en colonias de la Zona Costa de Rosarito y Tijuana, para su inmediata reparación.
¿Qué colonias se vieron afectadas?
A continuación se presenta el listado completo de colonias sin suministro de agua:
Playas de Rosarito
- 17 de Agosto
- Ampliación Mazatlán
- Anexa Obrera
- Baja Malibú
- Basso
- Benito Juárez Ampliación
- Brisas Del Mar
- Cañón Cordero
- Carlos Salinas De Gortari
- Chula Vista
- Colinas De Rosarito
- Constitución
- Constitución Ampliación
- Crosthwaite
- Echeverría
- Hacienda Del Mar
- Hacienda Floresta
- Huacatay
- La Capilla
- Leyes de Reforma
- Lienzo Charro
- Lomas Altas 1 y 2
- Lomas de Coronado
- López Gutiérrez
- Los Delfines
- Lucio Blanco
- Lucio Blanco Ampliación
- Machado Norte y Sur
- Magisterial
- Mar y Sol
- Mazatlán-Rosarito
- Mesa Aguajito
- Mexicali-Rosarito
- Nuevo Rosarito
- Obrera
- Playa Blanca
- Punta Bandera
- Quintas Del Mar
- Rancho Altamira
- Real De Sol
- Real Del Mar
- Real Mediterráneo
- Rosarito Shore
- San Antonio del Mar
- San Fernando
- Servera Kiriakirez
- Sueños del Mar
- Tijuana-Rosarito
- Veracruz
- Villa Del Mar
- Villa Turística
- Vista Al Mar
- Vista Azul
- Zona Centro
Tijuana
- La Isla
Hasta el momento no se ha informado cuando comenzará la restauración del servicio.
APG