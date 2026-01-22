Corte de Agua en Playas de Rosarito y Tijuana Hoy por Reparación de Fuga: Lista de Colonias

La Comisión Nacional de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), informó que esta mañana se registró una fuga en el Acueducto Herrera- La Misión, por lo que se realizó un cierre emergente de suministro de Agua en colonias de la Zona Costa de Rosarito y Tijuana, para su inmediata reparación.

¿Qué colonias se vieron afectadas?

A continuación se presenta el listado completo de colonias sin suministro de agua:

Playas de Rosarito

17 de Agosto

Ampliación Mazatlán

Anexa Obrera

Baja Malibú

Basso

Benito Juárez Ampliación

Brisas Del Mar

Cañón Cordero

Carlos Salinas De Gortari

Chula Vista

Colinas De Rosarito

Constitución

Constitución Ampliación

Crosthwaite

Echeverría

Hacienda Del Mar

Hacienda Floresta

Huacatay

La Capilla

Leyes de Reforma

Lienzo Charro

Lomas Altas 1 y 2

Lomas de Coronado

López Gutiérrez

Los Delfines

Lucio Blanco

Lucio Blanco Ampliación

Machado Norte y Sur

Magisterial

Mar y Sol

Mazatlán-Rosarito

Mesa Aguajito

Mexicali-Rosarito

Nuevo Rosarito

Obrera

Playa Blanca

Punta Bandera

Quintas Del Mar

Rancho Altamira

Real De Sol

Real Del Mar

Real Mediterráneo

Rosarito Shore

San Antonio del Mar

San Fernando

Servera Kiriakirez

Sueños del Mar

Tijuana-Rosarito

Veracruz

Villa Del Mar

Villa Turística

Vista Al Mar

Vista Azul

Zona Centro

Tijuana

La Isla

Hasta el momento no se ha informado cuando comenzará la restauración del servicio.

APG