Aseguran 900 Litros de Hidrocarburo Ilegal tras Persecución en Ensenada; Hay un Detenido

Un operativo interinstitucional permitió frenar el traslado ilegal de 900 litros de hidrocarburo y lograr la detención de un presunto responsable, luego de una persecución registrada durante la madrugada de este jueves en la ciudad de Ensenada.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:26 horas, cuando elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), que realizaban recorridos de vigilancia sobre la carretera Ensenada–Tecate, detectaron una camioneta tipo pick up que circulaba a exceso de velocidad. Al marcarle el alto, el conductor hizo caso omiso e inició la huida hacia la colonia Lomas de Sánchez Taboada.

Tras una breve persecución, el vehículo fue interceptado en la intersección de las calles Isla de San Marcos e Isla Santa Catarina. Dos hombres descendieron de la unidad e intentaron escapar a pie hacia un predio baldío, sin embargo, uno de ellos fue asegurado a pocos metros del lugar.

Aseguran 900 litros de hidrocarburo

Durante la inspección de la camioneta, los oficiales localizaron en la caja de carga 15 recipientes con capacidad de 60 litros cada uno, que contenían un líquido con características similares a la gasolina, lo que sumó un total de 900 litros de hidrocarburo presuntamente transportado de manera ilegal.

El detenido fue identificado como Raúl “N”, de 32 años de edad, a quien se le colocaron los candados de mano y se le leyeron sus derechos. Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que se encargará de determinar su situación legal.

El operativo se realizó con la participación coordinada de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la DSPM y la FESC, como parte de las acciones para combatir el tráfico ilegal de hidrocarburos.

Información Patricia Lafarga

APG