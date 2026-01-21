Aseguran rifle y pistola Durante Recorrido de Vigilancia en San Quintín; Hay Dos Detenidos

Dos hombres fueron detenidos por la portación ilegal de armas de fuego durante un recorrido de vigilancia realizado por autoridades estatales en la delegación de Bahía de los Ángeles, como parte del operativo “San Quintín Seguro”.

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención ocurrió en un camino vecinal que conduce a la Misión de San Borja, donde los agentes detectaron un vehículo tipo pickup con un rifle visible en su interior, sin que los ocupantes contaran con el permiso correspondiente para su posesión.

Decomisan rifle y pistola

Tras marcarles el alto, los oficiales aseguraron un rifle abastecido con cuatro cartuchos útiles. Al continuar con la inspección del vehículo, localizaron además una pistola, un cargador con ocho cartuchos, un cargador adicional y 64 cartuchos más del mismo calibre.

Los detenidos fueron identificados como Marcelo “N”, de 43 años, y Christian Ricardo “N”, de 20 años de edad. Ambos fueron trasladados a la ciudad de Ensenada y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Las autoridades reiteraron que los operativos de vigilancia continúan de manera permanente en la región, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir la comisión de delitos relacionados con la portación y uso ilegal de armas de fuego.

Información Diego Robles

