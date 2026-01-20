Pickup Atropella a Mujer y Termina Atravesando Pared de una Tienda en Tecate

Una mujer resultó herida la tarde de este martes 20 de enero luego de ser atropellada por un vehículo tipo pickup en una tienda de autoservicio ubicada en la zona de El Descanso, en el municipio de Tecate, sobre la carretera de salida a Mexicali. Tras el impacto, la unidad involucrada terminó atravesando una pared del establecimiento, lo que provocó daños estructurales en el inmueble y movilizó a cuerpos de emergencia.

El accidente ocurrió dentro del establecimiento, donde testigos reportaron que el vehículo ingresó de manera intempestiva al área comercial. La mujer fue alcanzada directamente por la unidad, mientras que otra persona también resultó lesionada a consecuencia del mismo hecho, por lo que se solicitó apoyo inmediato de los servicios de emergencia.

Una de las víctimas fue clasificada como prioridad roja y la otra en amarillo por sus lesiones.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos Tecate, quienes realizaron labores de rescate y brindaron atención prehospitalaria a las víctimas. De acuerdo con el reporte operativo, una de las personas lesionadas fue clasificada en prioridad roja, mientras que la segunda fue considerada en condición amarilla, debido a la gravedad de sus lesiones.

Ambas víctimas fueron estabilizadas en el lugar y posteriormente trasladadas al Hospital General para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, se informó que la mujer atropellada permanece bajo observación médica, mientras continúan las evaluaciones para determinar el alcance real de las lesiones sufridas.

El impacto del vehículo contra el establecimiento generó daños visibles en la estructura del inmueble, lo que obligó a acordonar parcialmente el área para evitar riesgos adicionales tanto para clientes como para trabajadores del lugar.

A medida que avanzaron los trabajos de atención, las autoridades confirmaron que las investigaciones permanecen abiertas para determinar las causas que originaron el accidente, así como las responsabilidades correspondientes por los daños materiales y las lesiones provocadas a las personas afectadas.

El caso fue turnado a las instancias competentes, quienes recabarán los peritajes necesarios tanto del vehículo como del entorno del establecimiento, con el fin de esclarecer cómo ocurrió el ingreso de la pickup al interior del negocio y bajo qué circunstancias se produjo el atropellamiento.

