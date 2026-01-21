La Secretaría de Seguridad y Protección Civil Municipal (SSPCM), informó la detención de una persona presuntamente relacionada con el delito de extorsión, tras atender un reporte ciudadano en la Zona Centro de Tijuana.

De acuerdo con el reporte oficial, una mujer solicitó apoyo a través de la Central de Radio, luego de identificar a la persona que presuntamente la estaba extorsionando vía telefónica. Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la reportante, quien indicó haber recibido múltiples llamadas del número 664 115 9326, en las que le exigía el depósito de 10 mil pesos.

La víctima relató que durante las llamadas, los presuntos responsables le aseguraban tener privada de la libertad a su pareja sentimental, argumentando un supuesto conflicto relacionado con un vehículo, además de amenazarla con represalias en caso de no realizar el pago acordado.

Víctima identificó a la presunta responsable

La reportante señaló que logró identificar a una mujer conocida con el apodo de "La Alexa" como la persona que presuntamente realizaba las llamadas de extorsión, proporcionando a los agentes su posible ubicación en las calles aledañas, así como características físicas.

Con esta información, los elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo de búsqueda en la zona, logrando ubicar y asegurar a una mujer identificada como Melina "N", quien fue detenida y puesta a disposición de la Unidad Antisecuestros, autoridad competente para dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.

La SSPCM exhortó a la ciudadanía a no realizar depósitos ni transferencias ante este tipo de amenazas, así como mantener la calma, no proporcionar información personal por vía telefónica y verificar la situación de sus familiares antes de ceder a cualquier presión.

Información Omar Marmolejo

APG