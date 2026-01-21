Un adulto mayor fue asesinado a balazos la tarde del martes frente a su domicilio, ubicado sobre el callejón Dátil, en el fraccionamiento Las Huertas, cuarta sección, en la ciudad de Tijuana.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 18:00 horas, cuando la víctima presuntamente salía de su vivienda y fue atacada de manera directa por sujetos armados, quienes tras realizar las detonaciones huyeron del lugar.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió al acordonamiento de la zona para preservar la escena.

Fiscalía inició las investigaciones

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), se hizo cargo del procesamiento del lugar, realizando las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la integración de la carpeta de investigación.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas en relación con este hecho violento, y la identidad de la víctima no ha sido confirmada de manera oficial.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Información Carolina Vazquez

APG