Cruces de ADN Permite Identificar a Seis Cuerpos Hallados en Fosas del Valle de Mexicali

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que seis personas podrían haber sido identificadas entre los restos humanos localizados durante la segunda intervención en la colonia Miguel Alemán, tras obtener coincidencias genéticas preliminares mediante cruces de ADN.

De acuerdo con la autoridad estatal, estos resultados aún deberán ser validados oficialmente por el Instituto de Ciencias Forenses, antes de confirmar de manera formal las identidades y notificar a los familiares correspondientes.

La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade, explicó que una vez obtenida la información genética, se inicia un proceso integral que incluye la localización de familiares, la revisión de antecedentes y la vinculación de los datos con carpetas de investigación existentes, con el objetivo de fortalecer las indagatorias.

Te podría interesar: Capturan en Tijuana a Mujer Buscada por Homicidio en California; le Aseguran Metanfetamina

Fragmentación y calcinación complican el trabajo pericial

La Fiscalía detalló que los cruces genéticos corresponden a restos con alto grado de fragmentación y exposición directa al fuego, lo que ha complicado el análisis forense y obliga a extremar el rigor científico antes de emitir confirmaciones oficiales.

Hasta el momento, se cuenta con 15 hallazgos con perfil genético, sin que esto represente necesariamente el mismo número de cuerpos completos, ya que en muchos casos se trata de fragmentos humanos severamente dañados por la carbonización.

La fiscal general subrayó que un hallazgo no equivale forzosamente a un cuerpo, especialmente cuando los restos presentan condiciones de calcinación avanzada, por lo que la información debe manejarse con cautela para evitar confusiones.

Asimismo, indicó que la zona permanece bajo investigación activa y no se descarta la localización de más fosas o restos humanos. Las excavaciones continúan de forma ordenada y coordinada con arqueólogos, antropólogos forenses, colectivos de búsqueda y la Comisión Estatal de Búsqueda, a fin de preservar la evidencia.

Una vez que las identidades sean confirmadas oficialmente, los familiares serán notificados de manera directa por la Fiscalía General del Estado.

Historias recomendadas:

APG