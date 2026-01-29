Localizan Cuerpo de Joven Arrastrado por Mar en Zona de Popotla en Playas de Rosarito

La mañana de este jueves fue localizado el cuerpo de Obed, joven de 18 años que había sido reportado como desaparecido luego de ser arrastrado por el mar el pasado 18 de enero, a la altura del arroyo Huacatay, en Playas de Rosarito.

Nota relacionada: Joven Desaparece tras Ingresar al Mar en Playas de Rosarito; Continúa Búsqueda

Mar devuelve cuerpo de joven

De acuerdo con información proporcionada por elementos de Bomberos y Protección Civil, el cuerpo fue devuelto por el mar alrededor de las 9:00 de la mañana, en la zona de Popotla, donde se activaron los protocolos correspondientes.

Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes quedaron a cargo de la escena. Posteriormente, y en compañía de familiares, se confirmó de manera oficial la identidad del joven.

Las autoridades no proporcionaron mayores detalles y reiteraron el llamado a la ciudadanía a atender las recomendaciones de seguridad en zonas marítimas, especialmente durante condiciones de alto oleaje.

Historias recomendadas:

Información Perla Velázquez

APG