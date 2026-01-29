La Fiscalía General del Estado de Baja California informó que ya se encuentran en curso investigaciones derivadas de una denuncia presentada por padres de familia de la Escuela Secundaria Número 6, ubicada en la ciudad de Tijuana, relacionada con la presunta existencia de una red de trata de menores.

De acuerdo con lo informado, la denuncia fue realizada directamente por madres y padres de familia del plantel, quienes manifestaron su preocupación ante una posible situación que pondría en riesgo a estudiantes menores de edad. A partir de este reporte, la Fiscalía inició un proceso de investigación en el que participan distintas áreas especializadas, con el objetivo de atender el caso.

La autoridad estatal precisó que los trabajos se desarrollan en coordinación con personal educativo de la secundaria, así como con los propios padres de familia, con quienes se mantiene comunicación constante para obtener datos relevantes. Este acercamiento busca recabar la mayor cantidad de información posible que permita reconstruir el contexto de los señalamientos y evaluar la veracidad de los mismos.

La Fiscalía continúa investigando la presunta presencia de una red de trata de menores en la Secundaria 6 de Tijuana.

En este sentido, la fiscal especializada en Delitos Contra Mujeres por Razones de Género, Hortencia Noriega, explicó que debido a la naturaleza delicada del posible delito, existe información que no puede ser revelada públicamente. Señaló que desde el momento en que se tuvo conocimiento del caso, se activaron las investigaciones correspondientes y se comenzó a trabajar de manera directa en el entorno escolar.

La fiscal detalló que las diligencias incluyen la recepción de declaraciones, así como valoraciones psicológicas a menores, además de trabajo de campo realizado por agentes de investigación. Estas acciones forman parte de un proceso integral que busca atender el caso con el debido cuidado, respetando el sigilo que exige una investigación de este tipo y priorizando la protección de las posibles víctimas.

Conforme avanzan las indagatorias, la Fiscalía mantiene abierta la recepción de testimonios e información adicional que pueda contribuir al esclarecimiento de la presunta red de trata de menores.

Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado no ha confirmado la existencia de una red de trata ni ha informado sobre personas señaladas o detenidas, subrayando que el proceso se encuentra en una etapa de investigación en la secundaria. La información oficial se dará a conocer conforme lo permitan los avances del caso.

