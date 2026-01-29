Un caso de presunta crueldad animal fue atendido la tarde del miércoles 28 de enero en el municipio de Ensenada, luego de que agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana acudieran al fraccionamiento Villas del Real 4 tras recibir una denuncia ciudadana. El reporte alertaba sobre un hombre que agredía de manera violenta a un perro en la vía pública, situación que derivó en una intervención policial y en la detención del señalado como responsable.

De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron alrededor de las 19:53 horas sobre la calle Horticultores, en el cruce con la calle Del Cid. Al arribar al sitio, los agentes estatales ubicaron a un individuo que mantenía sometido a un canino mediante una cuerda atada al cuello, ejerciendo fuerza desde una posición de rodillas, lo que permitió a los oficiales constatar directamente la situación reportada por vecinos del sector.

El sujeto presuntamente arrastro al perro por dos cuadras con una cuerda.

Previo a la llegada de las autoridades, el sujeto presuntamente había arrastrado al animal durante un trayecto aproximado de dos cuadras. Durante ese recorrido, supuestamente el perro fue jaloneado y pateado de manera reiterada, además de que el agresor habría utilizado su rodilla para ejercer presión sobre el cuerpo del canino con el objetivo de inmovilizarlo, según el reporte levantado por los agentes que atendieron el llamado.

Al intentar intervenir para separar al hombre del animal, los elementos de la FESC se percataron de que se trataba de un cachorro de raza Husky, de aproximadamente seis meses de edad, el cual se encontraba en estado crítico. Pese a que se intentó auxiliarlo, el perro perdió la vida en el lugar a consecuencia de las agresiones sufridas, situación que fue confirmada por los propios oficiales.

Ante la flagrancia de los hechos y tras constatar el fallecimiento del animal, los agentes procedieron a la detención del presunto responsable, quien fue identificado como Jesús Armando “N”, de 55 años de edad, originario de Ensenada. La detención se realizó en el mismo sitio donde ocurrieron las agresiones, sin que se reportaran incidentes adicionales durante la intervención policial.

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que quedó a cargo de integrar la carpeta de investigación correspondiente y de determinar su situación jurídica conforme a la legislación aplicable en materia de maltrato y crueldad animal. Las autoridades no han informado, hasta el momento, sobre cargos específicos o medidas cautelares.

Información de Patricia Lafarga | N+

