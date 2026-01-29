Localizan Cuerpo de Mujer Semidesnudo en Playa de San Quintín; Esto se Sabe

El cuerpo semidesnudo de una mujer fue localizado sin vida la tarde de este miércoles 29 de enero en una zona de playa del municipio de San Quintín, luego de que se recibiera un reporte anónimo que alertó a las autoridades sobre la presencia del cuerpo. El hallazgo movilizó a corporaciones de seguridad y a personal investigador, quienes acudieron al sitio para atender la situación y asegurar el área conforme a los protocolos correspondientes.

De acuerdo con la información disponible, el cuerpo fue encontrado en un punto costero de San Quintín, sin que hasta el momento se precise una identidad oficial. El reporte inicial permitió la llegada de elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana del Primer Ayuntamiento, quienes confirmaron la localización y procedieron a acordonar la zona para preservar posibles indicios relacionados con el caso.

Las investigaciones arrojaron que el cuerpo tenía un tiempo de descomposición de 1 a 2 días.

Posteriormente, datos proporcionados por el Colectivo de Búsqueda de San Quintín señalan que se trata de una mujer de entre 23 y 24 años de edad, de tez morena y cabello negro. Como parte de las características observadas al momento del hallazgo, se informó que no presentaba tatuajes visibles que permitan una identificación inmediata.

El colectivo también indicó que, con base en las condiciones del cuerpo, se estimó un tiempo de descomposición de entre uno y dos días. Estos datos preliminares fueron recabados en el lugar y forman parte de la información inicial que será integrada a la investigación correspondiente.

Tras confirmarse el hallazgo, las autoridades municipales dieron aviso a la Fiscalía General del Estado, instancia que asumió la responsabilidad de realizar las diligencias legales necesarias. Personal pericial y agentes de investigación quedaron a cargo del procesamiento de la escena, así como del traslado del cuerpo.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la causa del deceso ni sobre posibles líneas de investigación, y tampoco se ha dado a conocer si existen personas relacionadas con el hecho. La información disponible se mantiene en carácter preliminar, mientras continúan los trabajos ministeriales para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades señalaron que las investigaciones seguirán su curso conforme a los procedimientos establecidos, con el objetivo de determinar la identidad de la víctima y las condiciones en las que fue localizada.

