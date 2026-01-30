Localizan con Bien a Menor Víctima de Extorsión Telefónica en San Quintín

Un adolescente de 16 años fue localizado sano y salvo en el municipio de San Quintín, luego de haber sido víctima de una extorsión telefónica que lo llevó a salir de su domicilio sin avisar a su familia.

De acuerdo con la información oficial, el menor, residente de la colonia Las Aves, recibió llamadas en las que fue engañado para trasladarse hacia la delegación de Camalú. Horas después, su madre comenzó a recibir llamadas en las que le exigían el pago de 30 mil pesos, además de una fotografía del joven con la intención de presionarla.

Autoridades detectan el modus operandi y logran ubicar al menor

Con base en el análisis del modus operandi utilizado en este tipo de engaños, las autoridades implementaron un operativo de búsqueda que permitió localizar al adolescente esa misma tarde sobre la carretera Transpeninsular, a la altura de la delegación Camalú.

El joven fue resguardado y reunido con su familia, confirmándose que se encontraba en buen estado de salud.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para no contestar números desconocidos, cortar de inmediato la comunicación ante cualquier amenaza, verificar directamente la ubicación de familiares y reportar de forma inmediata cualquier intento de extorsión al número de emergencias 911, antes de realizar cualquier depósito o transferencia.

