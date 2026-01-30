Confirman 31 Casos Activos de Sarampión en Baja California; Esto se Sabe

La Secretaría de Salud del Estado confirmó que actualmente se registran 31 casos activos de sarampión en Baja California, por lo que se mantiene activa la vigilancia epidemiológica ante cualquier caso sospechoso.

Las autoridades aclararon que no se considera transmisión comunitaria, ya que la mayoría de los contagios detectados en Mexicali están vinculados al brote inicial identificado en empaques agrícolas ubicados en el Ejido Nuevo León y el Ejido Hechicera, en el Valle de Mexicali, donde laboran cientos de trabajadores.

Implementan estrategia de vacunación masiva

Ante este escenario, la Secretaría de Salud implementó una estrategia de vacunación masiva e intensiva, logrando la aplicación de más de 200 mil dosis contra el sarampión, sin que exista desabasto del biológico. Las autoridades reiteraron que las vacunas están disponibles para la población que las requiera.

Se informó además que los primeros casos detectados correspondieron a menores de edad, mientras que el resto de los contagios confirmados se han presentado en personas adultas, quienes tuvieron contacto directo o indirecto con casos previamente identificados.

Síntomas sospechosos de sarampión

Hasta el momento, la Secretaría de Salud ha descartado 115 casos sospechosos, y reiteró el llamado a la población a acudir a revisión médica ante síntomas como fiebre, erupción cutánea, tos, escurrimiento nasal o conjuntivitis

