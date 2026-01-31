Encuentran a Adulto Mayor Muerto en Alberca de Casa en Torreón

Un hombre de 64 años perdió la vida este sábado 31 de enero al interior de un casa ubicado en la colonia Ampliación La Rosita, en Torreón. El occiso fue localizado flotando en la alberca.

De acuerdo con información de las autoridades, sus familiares acudieron a la casa ubicada en la intersección de Paseo de los Azulejos y Lago. Al ingresar al domicilio y no encontrarlo, realizaron una búsqueda en el patio, donde observaron el cuerpo flotando en la alberca.

De inmediato realizaron el reporte al número de emergencias 911. Al arribar, las autoridades confirmaron que el hombre, identificado como Francisco, ya no contaba con signos vitales.

Del fallecimiento tomó conocimiento personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes ordenaron el traslado del cuerpo para la realización de la necropsia de ley y determinar la causa de la muerte.

Muere adulto mayor en alberca de Torreón

Una mujer de 70 años perdió la vida la mañana del 11 de diciembre mientras se encontraba en la alberca de la Línea Verde de Torreón, a donde acudió para realizar actividad física. El hecho fue reportado por personas que se encontraban en el lugar.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio y confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con testigos, la adulta mayor padecía problemas cardíacos, los cuales habrían sido la causa de su fallecimiento.

Muere Adulto Mayor en Alberca de la Línea Verde en Torreón

