Muere Mujer en Alberca de la Línea Verde en Torreón

Una mujer de la tercera edad de 70 años que acudía a la alberca de la Línea Verde de Torreón para nadar y realizar actividad física, murió la mañana de este 11 de diciembre.

De acuerdo con información proporcionada por testigos, la mujer padecía problemas cardíacos, los cuales habrían sido la causa principal de su fallecimiento mientras se encontraba en el lugar.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio y confirmaron que la nadadora ya no contaba con signos vitales. La mujer fue identificada como María del Socorro Díaz Monte.

La mañana del 8 de diciembre, un hombre fue encontrado sin vida sobre la avenida Juárez, en la colonia Sol de Oriente de Torreón. La presencia del cuerpo en la vía pública generó la movilización de autoridades y la atención de vecinos que se percataron del hecho.

Testigos mencionaron que el hombre se desvaneció repentinamente mientras caminaba por la zona. Elementos de seguridad y personal ministerial acudieron al lugar, donde confirmaron que ya no presentaba signos vitales. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente.

