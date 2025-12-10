Muere Mujer al Ser Impactada por Camión de Carga Pesada en Periférico de Lerdo

La tarde de este miércoles 10 de diciembre se registró un accidente vial que cobró la vida de una mujer en el periférico Ejército Mexicano, a la altura de 7 Leguas en Lerdo, Durango.

Según los primeros informes, una motocicleta con dos femeninas a bordo, Laura, de 38 años, y Ana, de 20 años, se encontraba esperando para cruzar el periférico en el retorno, cuando un camión de carga pesada, conducido por Miguel "N", de 35 años, las impactó y posteriormente arrastró la unidad.

En el lugar se confirmó el fallecimiento de Ana, quien quedó atrapada entre una de las llantas. Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley, mientras que Laura resultó con una lesión en la cabeza y fue llevada al hospital para su valoración médica. Miguel "N" fue puesto a disposición de la Fiscalía para deslindar responsabilidades.

Muere Mujer al ser embestida por vehículo en tramo Piedras Negras-Acuña

Una mujer que circulaba en motocicleta perdió la vida tras ser impactada por una camioneta sobre la carretera federal 2, en el tramo Piedras Negras-Acuña. El percance se registró cerca de una zona habitacional, donde la víctima sufrió lesiones de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

Elementos de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes. El conductor involucrado fue retenido para el deslinde de responsabilidades, mientras familiares y compañeros de la víctima lamentaron su fallecimiento.

